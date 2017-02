Aleksandar Jankovic avait l’air grave samedi soir au moment de donner son analyse sur la nouvelle défaite des siens à domicile.

“C’est un moment très difficile après une lourde défaite. On s’écroule encore sous la pression et le stress. On n’a pas su débloquer le match dans le premier quart d’heure. Le fait qu’on commence à douter après le premier contre de Courtrai, cela prouve qu’on est toujours fragile mentalement. Après le premier but encaissé, on commence déjà à douter, ce n’est pas normal.”

Vendredi dernier, Aleksandar Jankovic évoquait les six finales à jouer pour espérer rejoindre le top 6. “On s’écroule déjà après la première”, regrette le Serbe. “Les playoffs 1, quand on joue de la sorte, on n’a pas le droit de rêver. Ce qu’on a montré aujourd’hui, ce n’est pas digne d’une équipe du top 6. On a peur de mal faire, cela tétanise les joueurs. Le stress lié au top 6, on doit l’évacuer car on s’est mis en difficultés nous-mêmes.”

Samedi soir, le coach pointait donc le stresse et non la mentalité défaillante pour expliquer la défaite. “Ici, je n’ai pas vu des joueurs qui ne faisaient pas les efforts pour s’en sortir. On sent clairement que c’est la peur de mal faire qui coupe les jambes des joueurs.”

Auparavant, le Standard arrivait encore à renverser la tendance quand il était mené. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

“On approche de la fin et les points perdus valent de l’or. Être mené en février, ce n’est pas la même chose que d’être mené en octobre…”

En plus d’avoir déjà concédé huit buts en trois matches, le Standard n’en a inscrit que deux. “On fera une analyse poussée plus tard mais ce n’est pas acceptable.”





Alexander Scholz, capitaine du Standard: “C’est inexplicable”

“Perdre 0-3 à domicile contre Courtrai, c’est inexplicable. On a pris trois buts qu’on pouvait éviter sauf peut-être le dernier qui sort de nulle part. On a manqué, une nouvelle fois de réaction. Nous ne sommes pas assez forts pour le moment et il nous en faut peu pour nous déstabiliser. Après le nul arraché à Anderlecht, on avait fait le plein de confiance et on a bien bossé en semaine. Mais après le premier but de Courtrai, on est déjà déstabilisé. On commence ensuite à être nerveux et à stresser. On doit tous prendre nos responsabilités. Je comprends la réaction des fans. Ils ont payé leur place et attendent autre chose comme spectacle. On a besoin d’eux. Je suis conscient que cette défaite est humiliante pour eux mais qu’ils sachent que c’est la même chose pour les joueurs.”