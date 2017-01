Découvrez toutes les réactions au micro de Belgacom à l'issue de Standard - Bruges (0-3).









Scholz: "Je me sens mal après cette défaite. On ne leur a pas donné beaucoup mais deux erreurs et une phase arrêtée, ça fait mal. La défaite aujourd'hui est dure mais il faut maintenant penser au prochain match. Le départ de Trebel? C'est un bon joueur mais il y a toujours une solution. Nous allons revenir."





Vossen: "J'ai eu un coup et c'était mieux de sortir. On verra comment ça évolue. Mais la victoire est magnifique et méritée. On a fait un bon match. On a créé des occasions et on a tué le match. Sur mon but gag, c'est vrai que la balle ne va pas vite, c'est une erreur d'Hubert, mais bon tant mieux pour nous. C'est toujours important de marquer le premier but et ça nous a aidé. Tant mieux! On a fait des bons transferts et on a bien travaillé pendant la trêve, à nous maintenant de continuer."





Kosanovic: "On a vu que dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Donc oui, on a encore notre chance pour les playoffs 1! Il faudra faire un meilleur résultats face à Anderlecht et à Eupen. J'ai été surpris d'être remplacé aujourd'hui mais pas fâché. Sur le 0-3, je n'ai pas d'explication. Il ne faut pas se focaliser sur cette rencontre mais penser à notre objectif: se qualifier pour les playoffs 1."





Jankovic: "Aujourd'hui, il y a 0-3 certes mais ce premier but les met en confiance. Nous on commence alors à se précipéter. Et durant nos moments forts, on n'a pas su en profiter et à l'inverse, eux nous mettent le 2e but qui nous coupe les jambes. Les occasions, et ce n'est pas nouveau, on n'arrive pas à les concrétiser. C'est dur d'encaisser 3 buts à la maison mais dans 3 jours il y a un nouveau match important à Eupen. Sur le but de Vossen? Le fautif c'est moi. On ne va pas rejeter la faute sur un tel ou un tel, on garde ça pour le vestiaire. On va analyser en interne. La chose la plus importante, c'est de réagir dans 3 jours et absolument gagner à Eupen. Le duo Enoh et Cissé au milieu? C'est facile de les critiquer quand on perd 0-3. Il reste huit matches et on n'a plus droit à l'erreur."





Preud'homme: "Le travail tactique a été parfaitement réalisé par les joueurs. Au niveau football, on devra faire mieux dans le futur. L'efficacité est là par contre. Prenons Wesley, qui avait difficile à concrétiser, ce dimanche il a été très fort. C'est donc positif. On est favori pour le titre? Toutes les équipes du top 6 ont gagné samedi et on va diviser les points en 2 pour les PO1 donc rien n'est fait. A nous de prendre un maximum de points et de gérer les playoffs comme l'an dernier. Après on verra... En ce qui concerne les transferts, on a essayé de trouver des joueurs qui ont un rendement direct. Et on le voit, avec Palacios ou Immers, ils s'adaptent très vite."

"On a fait le travail et on a été appliqué dans les tâches à accomplir. Et on a été réaliste devant. On marque sur notre première occasion puis on recule en début de seconde période. Heureusement on a su tenir pendant les temps forts du Standard puis on a fait la différence avec Ruud Vormer et Wesley. C'est génial de commencer l'année en gagnant ici au Standard, ce qui n'est jamais évident. Cette 10e 'clean sheet' me fait vraiment plaisir. Mais le plus important, c'est qu'on joue bien collectivement, qu'on gagne et qu'on soit premier."