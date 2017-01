Le coach Aleksandar Jankovic n'aura pas besoin de booster ses troupes pour le Clasico.

Après le nul concédé à Eupen, Aleksandar Jankovic est revenu sur l'état des troupes et surtout celui de Edmilson Junior, sorti sur blessure en seconde période. "On examinera son état ce samedi. C'est encore sa cuisse qui le dérange. On ne sait pas encore si c'est un coup ou si c'est une accumulation. C'est interpellant car cela dure depuis un certain temps."

Attendu ce vendredi après-midi à l'Académie après l'élimination de Togo à la CAN, Matthieu Dossevi sera, lui aussi, examiné ce vendredi. "On va voir quel est son état physique. S'il est fit à 100%, évidemment qu'il entre en ligne de compte pour dimanche."

Pour ce Clasico, le travail de Jankovic sera plus d'ordre mental. "Le problème est dans la tête. On tergiverse et cela met le doute dans l'équipe. Ce n'est pas par des exercices que l'on change la situation." Alexander Scholz, lui, ne s'en fait pas pour ce qui est de la motivation des troupes dimanche. "C'est un Clasico, pas besoin d'en dire davantage. Le groupe est conscient de la situation et nous serons d'office motivés pour ce match."