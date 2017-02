Virtuellement éliminé de la course aux playoffs 1, le Standard se prépare pour son déplacement à Waasland-Beveren dimanche (20h). Aleksandar Jankovic, qui attend toujours le retour de Fai, pourra compter sur Goreux, de retour de suspension, mais aussi sur Edmilson Jr. Bolingi, lui, est qualifié, mais il ne sera pas encore repris. Le doute plane encore pour Danilo: le coach devra attendre ce samedi pour faire un nouvel examen de la situation.

"On doit réagir après notre match catastrophique contre Courtrai", commente Aleksandar Jankovic. "On doit absolument renouer avec la victoire. C'est la seule chose qui compte. On sort d'une bonne semaine d'entraînement et je suis confiant. Mais pour espérer faire un résultat, il faudra qu'on joue à notre vrai niveau. Le Top 6? Vu notre situation au classement et notre série de sept matches sans victoire, on n'a plus le droit d'en parler."