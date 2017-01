Filip Mladenovic n’a pas détrôné Ibrahima Seck, qui avait été exclu après seulement 23 secondes lors de Waasland-Beveren… - Anderlecht (le Sporting s’était incliné 2-1) au classement des exclusions les plus rapides. Mais en étant exclu après 66 secondes, le Serbe a certainement pris la rouge la plus rapide de sa carrière. S’il ne s’est pas exprimé lui-même sur le sujet, d’autres s’en sont chargés pour lui. À commencer par Aleksandar Jankovic, qu’on n’avait jamais vu aussi chaud sur le bord du terrain.

"La première rouge est ridicule, demandez à l’adversaire de Mladenovic s’il pensait qu’il y aurait rouge", commentait l’entraîneur du Standard. "C’est plus que léger. Et on ne siffle jamais après 1 minute. Mladenovic est certain qu’il ne touche pas le joueur et qu’il n’y a pas rouge. Pour arbitrer ce genre de match, il faut de la souplesse et du feeling. C’est dommage pour les deux équipes. C’est tellement ridicule. Il faut protéger le derby."

Le coach contestait aussi l’exclusion d’Ishak Belfodil en fin de match. "Il veut shooter dans le ballon, il me l’a confirmé, mais les cris du stade influencent l’arbitre…"

Un avis que ne partageait pas René Weiler. "La deuxième est une carte rouge sans hésiter. Au final, je ne sais pas si jouer à 10 était un avantage car ils n’ont fait que défendre."

Du côté des joueurs, Jean-François Gillet préférait rester sur la réserve ("je n’ai pas vu les images") mais Benito Raman, lui, était catégorique.

"J’ai revu les images et il n’y a jamais rouge . Peut-être que si on reste à 11, on perd. Ou on gagne. Ce qui est sûr, c’est qu’on s’est battu pour décrocher ce partage. Cela faisait 12 matches qu’on n’avait plus fini une rencontre sans encaisser. Il faut remercier Gillet, qui a été parfait, et toute l’équipe", concluait le joueur qui n’était pas rouche la dernière fois que le Standard avait terminé un match à neuf. C’était la saison passée, à Zulte Waregem lorsque... Trebel (deux jaunes) et Goreux (rouge directe) avaient été exclus.