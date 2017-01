Après l’entraînement matinal, Aleksandar Jankovic a rencontré la presse durant une demi-heure. L’occasion, pour le technicien serbe, de faire le point sur la situation de son groupe, de la deuxième partie de saison… et le mercato. Bien entendu, la situation autour d’Adrien Trebel a été longuement abordée et le coach ne s’est, comme à son habitude, pas dérobé.

Comment abordez-vous ce mercato hivernal ?

"Cela bouge mais ce n’est pas la première fois. Chaque année, c’est le même refrain. Nous essayons de rester focalisés sur les joueurs qui sont présents à l’entraînement. Dans le football, il est difficile de prévoir l’avenir et c’est donc pour cela que je me concentre sur le groupe de vingt-sept joueurs qui est ici."

Théoriquement, vous deviez être vingt-huit. Comment avez-vous réagi en apprenant l’absence de votre ancien capitaine ?

"Tout le monde était surpris. J’ai déjà longuement évoqué les qualités d’Adrien. C’est l’un des cadres de notre groupe et il a pris part à pratiquement tous nos matches. Quand il était absent, cela ne s’est pas souvent bien passé. S’il a envie de partir et choisit cette manière pour le revendiquer, c’est sa décision. Personnellement, je me concentre sur le joueur qu’il est et qui est important pour nous. Nous n’avons pas de remplaçant pour lui. Mais je n’ai pas envie de lui envoyer un quelconque message via les médias. Quand j’ai quelque chose à lui dire, je lui dis en face."

L’avez-vous eu au téléphone depuis samedi ?

"Non."

Ne craignez-vous pas que cette affaire capte l’attention des joueurs ?

"Ça, c’est mon travail. Je dois faire en sorte que le groupe reste concentré et avance dans sa préparation. Sans que ces événements entament la concentration."

Vous avez déjà connu une situation plus ou moins similaire l’année dernière avec… Milos Kosanovic.

"Je comprends qu’un joueur puisse perdre un peu de concentration lorsque cela bouge autour de lui. Avec Milos, nous en avions discuté pendant une demi-heure autour d’une table. Moi, je me focalise sur ce que le joueur me dit. S’il est apte à s’entraîner et jouer, je n’ai aucun problème. S’il me dit qu’il ne se voit plus ici, pour moi, c’est fini. Je construis mon équipe avec une certaine mentalité et on ne peut donc pas avoir des joueurs qui sont mécontents. L’année dernière, Milos était un joueur clé à Malines mais j’avais besoin que mes joueurs soient concentrés à cent pour cent."

Considérez-vous encore qu’Adrien Trebel fasse partie du groupe ?

"Les joueurs du groupe, ils sont là. Je dois être focalisé sur l’entraînement qui arrive et s’il y a des nouvelles, alors je m’adapte."

Un autre joueur fait l’actualité : Ishak Belfodil. Quel impact aurait son départ ?

"Je suis content de l’avoir dans mon noyau. Je me sers de son vécu comme exemple auprès des jeunes. Il est parti très rapidement à l’étranger pour une somme d’argent importante, puis il est reparti… avant de revenir ici pour se relancer en consentant un sacrifice financier. Il a une forte personnalité et il se donne sans cesse à fond. Il faut que tout cela n’impacte pas le groupe et que le joueur concerné reste concentré. Mais je sais qu’il y a des défis sportifs qu’on ne peut refuser."