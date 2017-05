C’était il y a deux semaines. Après une nouvelle contre-performance sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (2-2), Aleksandar Jankovic quittait l’Académie Robert Louis-Dreyfus après avoir adressé un dernier mot à ses joueurs. Depuis lors, le technicien serbe était parti se ressourcer auprès des siens, en Serbie. Ce lundi soir, il est, pour la première fois, revenu sur son parcours au Standard lors du Grand Débrief, l’émission hebdomadaire de La DH et de Proximus. "Je n’ai pas été surpris par le timing de cette décision. Des deux côtés, nous avions senti qu’il fallait faire quelque chose. J’ai initié cette discussion avec la direction et nous avons pris nos responsabilités", a-t-il expliqué. "À un moment, il y a eu un déclic, avant même ce déplacement à l’Union Saint-Gilloise. Il fallait faire quelque chose pour soulager le groupe et l’équipe et trouver une solution pour qu’elle progresse. La situation était lourde."

Le motif de ce déclic négatif est selon lui "extra-sportif" et n’a rien à voir avec les joueurs, comme il l’a expliqué au cours de cet entretien. "J’étais en contact quotidien avec Bruno Venanzi et Olivier Renard. J’ai senti que l’ambiance était devenue lourde à cause de ce manque de victoires. La malchance et le stress ont également commencé à gagner le groupe. Et, comme souvent dans ce genre de situation, c’est l’entraîneur qui saute."

Visiblement reposé après deux semaines de pause, Aleksandar Jankovic se dit prêt à relever un nouveau défi. Quelque part où il pourra prendre part à un nouveau projet. Comme cela a été le cas à Malines et comme cela devait l’être au Standard.