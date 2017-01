Avec une série de quatre matches de rang sans victoire, le Standard traverse une période mouvementée, alors que sa situation au classement général ne lui permet pas le moindre atermoiement. Le lourd revers concédé, dimanche dernier, face à Bruges a également mis en avant plusieurs failles dans le jeu, notamment au niveau de l’animation offensive et la construction du jeu. "Nous avons eu de bonnes périodes, sans pour autant parvenir à les concrétiser. Nous avons pris une leçon de réalisme dans les deux rectangles, c’est-à-dire que les deux premiers buts adverses sont un petit peu tombés de nulle part. Nous devons réagir et, à ce titre, je n’ai pas noté un problème de mentalité durant ces nonante minutes. Même menés, nous sommes restés calmes, en poussant sans donner d’espace aux Brugeois" , dit le coach.

Cette première rencontre de l’année a, tout de même, fait une première victime : Guillaume Hubert. Comme annoncé dans nos éditions de mardi, le gardien sera relégué sur le banc ce jeudi soir au profit de Jean-François Gillet. "Guillaume est encore jeune, nous devons le protéger et ne pas le laisser subir la pression. Cette pression n’est pas liée à ses prestations mais bien à notre mauvaise série de résultats actuelle. Il serait malhonnête de le désigner comme le seul responsable de tout cela", poursuit Aleksandar Jankovic. "Jean-François a continué à bien s’entraîner et à montrer une belle mentalité. Il a découvert le banc des réservistes pour la première fois de sa carrière à trente-sept ans, mais a bien réagi. C’est un grand professionnel qui a un impact sur le groupe."

Au même titre qu’un certain Ishak Belfodil, qui a renouvelé son contrat en bord de Meuse mardi soir. "On apprend toujours plus des gens dans les moments chauds et lui a montré une super mentalité. Il est parvenu à garder son calme et sa concentration lors des entraînements. Je suis content qu’il prolonge son contrat, mais ce n’est pas le plus important. Cela veut surtout dire qu’il se sent bien", dit-il. "Il peut partir à tout moment, c’est la loi du football. Je compte sur lui pour le match de demain, bien entendu. Après ? On verra bien. (sourire) Au début, on ne savait pas comment cela allait évoluer avec ses touches en Angleterre, ou si nous devions le faire jouer lors des matches amicaux. Lui a traversé cette période avec professionnalisme."

Aleksandar Jankovic aura bien besoin de sa star pour prendre la mesure d’Eupen, une rencontre déjà primordiale pour la suite. "Les calculs, les analyses : tout cela est fini. Il y a un adversaire qui va se présenter à nous et nous devrons imposer notre jeu, tout en contrôlant la vivacité des germanophones. C’est une équipe joueuse, avec de bons mouvements, un Sylla en confiance et un Luis Garcia à la baguette."