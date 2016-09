Jankovic: "Une bonne connexion avec Sclessin"

Standard

"Vivre un match sur le banc du Standard à Sclessin, c’est quelque chose de magnifique ! Cela t’oblige à tout donner sans jamais calculer. C’est un public particulier, mais si tu donnes tout, tu n’auras jamais de problème. Il sait reconnaître la valeur du travail."

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le contact est bien passé entre Aleksandar Jankovic et Sclessin. Notamment parce que les joueurs du coach serbe ont joué avec l’esprit cher aux supporters rouches.

"Je félicite mes joueurs pour la mentalité affichée. On voulait voir une grosse intensité dès le début du match et cela a été le cas. Genk a une grosse occasion, qui aurait pu faire basculer le match sans l’arrêt de Gillet, mais on a été récompensé avec ce joli but de Belfodil. Cela nous a permis d’établir une bonne connexion avec le public, cela nous a mis en confiance. Car on a pris des risques dans ce match : en jouant avec une équipe plus petite en taille alors que Genk a du gabarit notamment sur phase arrêtée et en jouant haut alors qu’ils ont les joueurs pour te punir si tu fais une erreur. Mais on a été discipliné et cela a marché. On a été aussi autoritaire dans notre gestion de match. Maintenant, il ne faut pas s’emballer : il y a eu beaucoup de positif, mais on va se focaliser sur le négatif pour faire mieux. On a une grosse échéance dès jeudi en Coupe d’Europe."

S’il n’a pas voulu trop s’étendre sur les prestations individuelles de ses joueurs, le coach a tout de même fait remarquer que les cadres avaient pris leurs responsabilités et que Soares a joué un bon match avec beaucoup d’autorité. Quant à ses choix de sélection : "On a un noyau très large et chacun aura sa chance. Ceux qui n’ont pas joué - dont Bahlouli, Mallmann, Cissé, Mmaee, etc. - vont en Espoirs ce lundi soir et on sera présent pour les voir à l’œuvre."

De son côté , Peter Maes n’affichait pas le même enthousiasme.

"J’ai eu la chance de pouvoir dire beaucoup de bien de mon équipe depuis le début de la saison, mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci", commentait le coach limbourgeois. "On savait que les joueurs du Standard allaient mettre beaucoup d’intensité pour leur premier match avec un nouveau coach mais on n’a pas eu le répondant nécessaire. On a été trop gentil. Il y avait aussi trop d’espace entre Samatta-Pozuelo et le reste de l’équipe donc on n’a pas su combiner."