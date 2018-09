La finale remportée contre Genk est bien loin, tellement loin qu’il faudra au minimum attendre encore une saison pour revivre les mêmes émotions côté liégeois. La faute à un non match contre Knokke:

"Franchement, nous n’avons aucune excuse", assure Jean-François Gillet après la rencontre. "Nous n’avons pas pris Knokke de haut, la preuve c’est que nous avons fait le job, c’est à dire que nous avons eu les occasions qu’il fallait. Se faire sortir par une D3 à la maison, c’est comme prendre un coup de bâton dans la figure."

Le gardien des Rouches ne parle pas de crise, mais il sait mieux que personne que son équipe traverse une très mauvaise période: "Parfois on sent qu’on peut jouer contre n’importe qui, on perdra toujours. Dans ce genre de situation, il faut gagner des matches car les victoires apportent de la confiance. Nous n’avons pas sur faire ce qu’il fallait. Il nous a manqué un peu de grinta, surtout lorsqu’on affronte des équipes regroupées comme cela. Il faut parfois y aller à l’arrache."

Cette mauvaise passe pourrait prendre encore un plus mauvais virage car Ostende et Bruges se profilent à l’horizon: "Il y a aussi l’Europa League. Il faut pouvoir retrouver ce qui avait fait notre force quand nous avions remporté la Coupe et terminé à la deuxième place la saison dernière."