Dimanche dernier, Jean-François Gillet a démontré, à plus de trente-sept ans, qu’il avait encore la carrure pour s’imposer dans un club ambitieux. En stoppant la bonne dizaine de tentatives anderlechtoises, le portier a garanti sa place entre les perches pour les prochaines semaines. L’occasion, pour lui, d’aligner les rencontres dans un club où tout avait commencé, avant de partir chercher son bonheur sous le soleil italien. Ses proches retracent la trajectoire d’un joueur qui a tout le temps fait l’unanimité dans le vestiaire. Que ce soit comme jeune débutant ou footballeur accompli.

1. Son enfance : "Il plongeait sur le carrelage du garage"

C’est à Soumagne, en région liégeoise, que Jean-François Gillet touche ses premiers ballons. "Il voulait tout le temps jouer au football", raconte Pierre, son petit frère. "Je me souviens qu’en hiver, on s’enfermait dans le garage avec notre papa et lui essayait d’arrêter tous nos tirs. On lui envoyait de bonnes frappes et il n’avait pas peur de plonger sur le carrelage. Il s’est certainement fait souvent mal à l’épaule mais je pense que cela lui a permis de développer ses réflexes."

Sa maman, Martine, confirme : "Un jour, un de nos voisins a repeint un mur et a vu des traces de sang dessus. Il était certain qu’il appartenait à Jean-François tant il plongeait tout le temps."

À l’époque, le sport occupe toutes ses journées. En plus du ballon rond, il fait bonne impression en gymnastique, où ses capacités lui permettent de disputer des championnats de Belgique. "Il aurait même pu être convoqué pour les Jeux Olympiques", soutient Jean, son papa.

Il laissera finalement tomber cette activité en arrivant au Standard. Mais ses parents l’obligent, alors, à terminer ses études secondaires avant de se lancer pour de bon dans le football. "Ce n’était pas un mauvais élève, loin de là", continue Pierre. "Il a obtenu son diplôme au collège de Herve et s’il l’avait voulu, il aurait pu passer au niveau supérieur. Je le voyais bien suivre une filière en langues car il était très fort en néerlandais grâce à des vacances passées en immersion dans une famille du nord du pays. Il se débrouillait également en anglais, d’ailleurs il l’a prouvé en décrochant un diplôme en cours du soir."

Déjà à l’époque, le gardien se démarque par sa bonhomie. Son papa, Jean, l’emmène travailler à laiterie de Herve mais lui prend plutôt ça à la rigolade. "Je me souviens qu’il arrivait le matin et mettait le tuyau d’arrosage dans les bottes des ouvriers pour les remplir d’eau. Ou qu’il les enfermait dans le frigo. C’est tout lui, toujours vouloir mettre le souk", se marre son petit frère.

2. "Pourquoi le Standard ne lui a-t-il pas donné sa chance ?"

