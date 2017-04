José Jeunechamps espérait débuter son intérim par une victoire mais il a quitté Malines sur une défaite.

"Je suis déçu car j’aurais aimé offrir les trois points aux dirigeants, aux joueurs, aux supporters. Je l’ai dit : il est urgent de renouer avec la victoire. J’espère que ce sera le cas mardi", commentait le coach en faisant allusion à la venue de Waasland-Beveren.

Pour ce premier match, le coach avait effectué quelques changements.

"Les gens pensent sans doute qu’on a joué en 4-3-3 mais l’idée était de jouer en 3-3-2-1 pour créer de l’espace sur les flancs. On ne l’a pas assez fait, mais on a eu que quatre, cinq jours pour travailler la mise en place. Jankovic avait essayé plusieurs duos qui n’ont pas fonctionné, on a donc voulu essayer un entrejeu à trois. On était bien en place et on a eu l’occasion de ressortir, mais on n’a pas fait les bons choix. Ce qui nous tue, c’est notre quatrième quart d’heure. On prend ce but quand on est à 10 (NdlR : Bokadi était sorti se faire soigner) mais on avait quand même l’occasion de dégager ce ballon."

Après cela , le Standard n’a pas su enflammer la fin de match.

"On doit faire mieux, notamment dans la maîtrise du ballon. On a quand même eu l’occasion de Belfodil mais le ballon est allé sur le poteau. Il faut continuer à travailler et forcer la chance."

Le point positif de la soirée, c’était le retour à la compétition de Ndongala, même s’il n’a pas vraiment brillé.

"Il est monté parce que Legear ne se sentait pas bien après un coup. Je compte sur lui comme sur n’importe lequel. Après son absence, il a faim et il n’est pas contaminé par le manque de confiance donc peut nous servir."