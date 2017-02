Le nouveau joueur du Standard se confie:

"J’ai été champion avec le TP Mazembe la saison dernière. Un an auparavant, nous avons remporté la Ligue des Champions de la CAF. J’arrive au Standard après avoir participé à la Can avec mon pays. Ce fut une grande expérience pour moi. Je n’ai pas joué le premier match. Je suis monté au jeu contre la Cote d’Ivoire avant d’être titulaire contre le Togo même si je n’ai pas marqué, j’ai bien joué. J’ai évidemment parlé avec Polo Mpoku mais aussi avec mon frère , Dieumerci Mbokani. Il m’a conseillé de venir au Standard en me disant qu’il y avait tout pour réussir : des supporters fantastiques et des infrastructures exceptionnelles. Il m’a surtout dit que c’était à moi de travailler pour me faire ma place. Je suis déjà bien intégré dans le vestiaire au sein duquel tout le monde m’appelle Bobo . Je promets aux supporters que je vais me donner à 200 % pour aider le club."