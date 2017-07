La saison dernière, Jonathan Legear a souvent pris place en tribune et ce, alors qu’il était en pleine possession de ses moyens. Pour le joueur, ces non-sélections résultaient des problèmes rencontrés par le passé avec une certaine personne qu’il a refusé de nommer. "Tous mes problèmes étaient liés à ce que j’avais vécu par le passé avec cette personne", lance-t-il. Jonathan Legear fait certainement référence à son ancien agent avec lequel il est en froid depuis de longs mois, Christophe Henrotay.

"Je savais bien qu’après ce qui s’est passé avec cette personne-là, mon avenir au Standard n’allait pas être radieux, que mon temps de jeu allait être réduit. Si je n’ai pas joué beaucoup, cela n’avait rien à voir avec le sportif."

Et le Standardman d’aller plus loin dans sa théorie. "Quand tu enchaînes les matchs en tribune et que l’équipe perd douze fois de suite, il ne s’agit pas d’un choix sportif. Je savais bien où se situait le problème. Il y a des papiers qui ont été signés il y a quatre ou cinq ans et je savais bien qu’à partir du moment où je gagnais mes procès, ce serait mort pour moi au Standard."

Aujourd’hui, tout a changé pour le Liégeois. "Ces personnes sont parties et moi, je suis resté et c’est ma victoire. Quand tu bosses et que tu ne lâches rien, tu es récompensé", ajoute le médian offensif, faisant sans doute référence à Christophe Henrotay et Daniel Van Buyten.

Mais Legear n’est pas dupe, il sait qu’il sera compliqué pour lui de devenir titulaire à part entière cette saison. "Je ne me voile pas la face, il y a des joueurs de grand talent ici, comme Dossevi et Edmilson. Ils sont extraordinaires. Ils font partie des meilleurs avec lesquels j’ai joué. Quand ils sont à 100 %, cela devient difficile de jouer, mais le but est d’être présent et d’aider le groupe quand on a besoin de toi." Ce que le Rouche a toujours réussi à faire. "L’année passée, j’ai été plus de vingt matchs en tribune et dès qu’on a fait appel à moi, c’était contre Malines, j’ai été homme du match. Tout le monde dans le groupe me félicite pour ce que j’ai réalisé. Le football, c’est 50 % de mental."





"Je peux encore jouer cinq ans"

Arrivé en 2015, Jonathan Legear vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, mais le Liégeois espère bien prolonger l’aventure. "Je suis content d’être ici, auprès de ma famille. On a déjà eu une discussion avec la direction et on va trouver une solution pour que je reste encore un an ou deux. Finir ma carrière au Standard, ce serait bien. Je dois regarder le long terme. J’ai déjà reçu quelques propositions allant dans ce sens. Je vais devoir voir avec la direction s’il est possible de travailler ensemble sur du long terme. Je suis désormais à un tournant de ma carrière."

À 30 ans, Legear ne se voit pas raccrocher. "Pour un footballeur, la fin de carrière sonne généralement à 35 ans. Je suis encore bien et, depuis que je suis au club, je suis en forme. Je dois d’ailleurs remercier les membres du staff médical car, grâce à eux, je n’ai quasiment plus de blessure musculaire." Jonathan Legear, en concertation avec le staff médical, a pris des mesures pour éviter les rechutes. "On a par exemple fait une prise de sang et on a constaté que j’avais trop d’acide urique. J’ai remédié à cela et mes blessures ont été réduites de 50 %. J’avais un déficit aux ischios, j’ai donc travaillé l’isocinétisme pour me renforcer. Parti comme ça, je peux encore jouer cinq ans."





"J’aurai un rôle à jouer"

Durant la préparation, Legear a souvent été positionné dans l’axe.

C’est sur le flanc, via ses déboulés qui ont fait sa réputation, que Jonathan Legear a marqué le championnat belge. Mais aujourd’hui, à 30 ans, le Liégeois découvre une nouvelle position plus axiale.

"Le coach sait qu’il aura besoin de moi à cette position-là dans certains matchs tandis que pour d’autres, durant lesquels il aura besoin de profondeur, il me mettra sur le côté. Il connaît très bien le foot et mes qualités."

Cette position axiale, Jonathan Legear la découvre et apprend à l’apprivoiser. "Ce n’est pas mon poste de prédilection, je n’y ai jamais joué. Mais quand tu as de l’expérience et que tu as évolué avec pas mal de bons joueurs d’axe, tu regardes comment ils jouent. Le coach me donne également pas mal de conseils. J’assimile et j’arrive à reproduire ce qu’il veut. C’est certain que je vais commettre des erreurs car ce n’est pas ma place, mais j’essaie de faire mon possible pour répondre aux attentes. À ce poste, je peux aussi pénétrer de la deuxième ligne."

Jouer dans l’axe ne semble pas poser de problème au médian. "Il y a du monde sur les flancs et j’ai un style différent de ceux de Matthieu et Junior. Je suis plus dans la verticalité et la profondeur. Je sais que j’aurai un rôle à jouer cette saison et je fais le maximum pour pouvoir jouer le plus possible."