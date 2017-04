Le fameux choc psychologique n’a pas marché suite à l’arrivée de José Jeunechamps, qui a concédé sa deuxième défaite en autant de sorties.

Coach, comment pouvez-vous analyser cette rencontre ?

"Ce match résume parfaitement notre saison, c’est-à-dire que les faits de jeu ne nous ont pas été favorables. Maintenant, j’ai aussi relevé quelques points positifs, comme la bonne prestation de Jérôme Déom, qui a fait étalage de ses qualités et a trouvé ses marques, ou les retours intéressants de Matthieu Dossevi et Dieumerci Ndongala. Maintenant, une défaite contre Waasland-Beveren reste une contre-performance."

À quoi peuvent ces cinq derniers matches ?

"Il y a toujours à faire dans un club, surtout lorsque les résultats ne suivent pas. On peut lancer des jeunes ou donner du temps de jeu à ceux qui en manquent. Je songe, par exemple, à Konstantinos Laifis qui a livré une bonne première demi-heure avant sa carte rouge. Le club avait envie de le revoir sur le terrain et c’était cohérent de l’aligner."

Lundi, vous espériez voir des joueurs révoltés. Était-ce le cas ?

"Non, les joueurs n’étaient pas en colère. Il y avait de la motivation mais ils n’étaient pas transcendés. Dans le vestiaire, pourtant, ils y croient. Il ne faut pas oublier qu’ils connaissent une saison compliquée. Je voudrais déjà qu’ils mènent une fois à la marque…"

Sholz : "Jamais connu crise pareille"

Alexander Scholz est un capitaine abattu mais qui refuse de rendre les armes

C’est tête basse, le regard noir et contraint de faire son boulot face à la presse, et on l’en remercie, qu’Alexander Scholz s’est présenté en zone d’interview. Le Danois n’avait, une nouvelle fois, pas d’explication à cette nouvelle défaite.

"C’est difficile de trouver les mots. Tout était contre nous. On se bat, on fait tout ce qu’on peut pour y arriver, même à dix et ensuite à neuf contre onze mais rien n’y fait."

Malheureusement pour eux, les Rouches ont rapidement été réduits à dix suite à l’exclusion de Laifis qui, rappelons-le, a été précédée d’une faute sur le Chypriote. "Ce n’est pas l’unique raison de notre défaite mais si Laifis ne prend pas ce carton rouge, c’est un autre match."

Bons derniers, les Liégeois n’ont plus rien à gagner dans ces playoffs 2. "On doit juste essayer de gagner. Neuf matches de suite sans victoire, c’est impensable, je ne sais pas quoi dire d’autre", assure le défenseur central qui traverse, au même titre que son club, la plus mauvaise passe de sa carrière pro.

"Je n’ai jamais connu une pareille crise dans ma carrière et j’espère que ce sera la dernière. Chaque semaine tu penses que ça va aller mieux et la situation devient de plus en plus désastreuse. C’est difficile à vivre. Le club doit se relever. Dans quelques années, on peut encore être amenés à jouer le titre."

Dans le vestiaire liégeois mardi soir, on pouvait entendre les mouches voler. "Tout le monde est abattu. C’est difficile de relever la tête même si on a essayé de le faire pendant le match."

Comme si cela ne suffisait pas, les supporters liégeois tournent définitivement le dos à leurs joueurs puisqu’il n’y avait que 5.490 supporters à Sclessin soit la pire assistance depuis plus de vingt ans. "On peut comprendre les supporters. Mais quand on recommencera à gagner, je suis certain qu’ils reviendront", assure Scholz avant de faire une promesse pour le match de vendredi soir contre l’Union. "Heureusement, l’Union arrive déjà vendredi et ce qui s’est passé ce mardi soir doit nous donner de la rage supplémentaire pour vendredi. Vous verrez de la rage."