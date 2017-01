Dieumerci Ndongala a passé cinq ans à l’Académie du Standard entre ses 15 et ses 20 ans. José Jeunechamps, ex-entraîneur des U21, l’a notamment eu en Espoirs.

"Dieumerci Ndongala est passé tout près de l’équipe première", rappelle celui qui, à l’époque, avait sous ses ordres Benteke, Moris, Zennaro, Ngawa, Mangala, Carcela… "Bölöni était le coach de l’équipe pros. J’avais trouvé auprès de son adjoint, Joaquim Preto, un allier de poids pour pousser Dieumerci vers l’équipe A. Mais à l’époque, il y avait une sacrée concurrence, avec notamment Dalmat et Jovanovic, et des grosses ambitions avec le titre, la Ligue des Champions… Finalement, Dieumerci n’a pas percé et il est parti."

Si Laszlo Bölöni n’a pas lancé Ndongala, c’est peut-être parce qu’il ne l’estimait pas assez efficace.

"En un contre un, Dieumerci était monstrueux. Mais quand il avait éliminé son homme, il ne se passait pas grand-chose : le centre partait derrière le but, la frappe n’était pas cadrée. Ses stats n’étaient pas terribles comparées à son potentiel. Il a énormément progressé à ce niveau-là."

Après avoir quitté le Standard, le joueur a connu quelques années compliquées.

"Il est parti au Luxembourg, puis à La Louvière. De là, il a gravi les échelons : Charleroi, Gand… Son parcours a été chaotique mais cela a forgé son caractère. Il s’en est bien sorti et cela ne me surprend pas : c’est un gars qui ne lâche rien. Beaucoup d’autres auraient abandonné, mais pas lui. Il connaît la valeur du travail. Il va plaire aux supporters."