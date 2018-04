Ce mercredi, Ricardo Sa Pinto devra se priver des deux mêmes joueurs que samedi dernier : Christian Luyindama et Paul-José Mpoku. En ce qui concerne le second, le technicien portugais devrait encore opter pour Duje Cop, qui présente l’avantage de souvent presser la défense centrale, ce qui est un atout précieux lorsque le Standard affronte un adversaire qui privilégie un système à trois arrières, comme c’est le cas d’Anderlecht.

Il devra choisir entre Zinho Vanheusden et Georgios Koutroubis pour suppléer le défenseur congolais. Initialement, le Grec devait commencer la rencontre face à La Gantoise, samedi dernier, mais un problème intestinal l’a contraint à jeter l’éponge et à ne même pas figurer sur la feuille de match.

Il se sentait déjà mieux dimanche et a pu reprendre les entraînements collectifs sans le moindre problème, ce lundi. Il entre donc en ligne de compte pour le match de ce mercredi soir, d’autant qu’il pourrait sembler risqué d’offrir un deuxième match en quatre jours à Zinho Vanheusden, qui est resté six mois sur la touche à cause d’une grave blessure au genou. "Cela dépendra de mes sensations dans les prochains jours. Nous ne prendrons aucun risque, mais si je me sens bien…", disait le jeune défenseur samedi soir.

Le Limbourgeois a laissé une excellente impression lors de la rencontre face à La Gantoise mais Koutroubis avait également séduit lors de sa titularisation, en finale de la Coupe de Belgique. C’est donc un problème de luxe qui se pose à Ricardo Sa Pinto.