Le Standard rentre au vestiaire la tête basse. Alors qu'ils avaient pris le dessus sur leur adversaire, les Ajacides ont réussi à marquer contre le cours du jeu via Huntelaar. Quelques minutes plus tard et suite à une faute d'innatention de la défense du Standard suite à un coup-franc rapide, c'est Tadic qui a doublé la mise. Malgré plusieurs bonnes opportunités, les Rouches ne sont pas parvenus à inquiéter Onana.

Notre direct commenté

Les Compositions:

Standard : Ochoa - Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai - Marin, Agbo, Bastien - Mpoku, Sa, Carcela

Ajax Amsterdam : Onana - Mazraoui, De Ligt, De Jong, Tagliafico - Schöne, Blind - Tadic, Ziyech, Neres - Huntelaar





Nos journalistes préfacent la rencontrent: