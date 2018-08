Ce vendredi, Michel Preud’homme et Samuel Bastien ont souhaité parlé du match de ce vendredi à Waasland-Beveren. Et uniquement de ce match. Il a aussi parlé de Mehdi Carcela, qui est de retour dans la sélection.

Samuel Bastien: « On a fait une grosse préparation physique et nous sommes prêts. Je suis à la disposition du staff pour jouer ce vendredi. Je vais découvrir une autre ambiance, car je sais qu’à Waasland-Beveren nous serons attendus. Sclessin c’était merveilleur, je n’avais jamais joué dans une ambiance pareille. Le terrain sera moins bon? On fera avec, de toute façon ce sera pour les deux équipes ».

Michel Preud’homme: « Il est inutile de parler de l’Ajax, ce sera pour plus tard. Nous nous préparons d’abord pour la rencontre à Waasland-Beveren. Mehdi Carcela est dans la sélection car il est plus avancé que Maxime Lestienne et qu’Orlando Sa. On ne va pas prendre le risque de les aligner et de les blesser. Ils vont s’entraîner encore ce vendredi et ils résorbent leur retard petit à petit. Concernant Mehdi j’ai eu une petite discussion quand il est rentré, je lui ai rappelé les règles. »