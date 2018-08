Bram Van Driessche est l’un des arbitres qui monte en Belgique.

À 33 ans, il en est à sa cinquième saison en tant qu’arbitre de Pro League et c’est en général quelqu’un de très discret. Vendredi, au Freethiel, il a été mis en lumière après avoir pris la décision d’expulser Mehdi Carcela en toute fin de rencontre. Il s’en est expliqué après la rencontre. “D’où je suis, je vois le coup, je n’hésite pas une seconde à mettre la rouge. Oui, c’est vrai, il casse l’action, mais c’est dangereux pour l’adversaire, ce genre de coup de pied. S’il le tire par le maillot, je mets jaune”, confie un Van Driessche qui a accepté, ce qui est rare pour un arbitre, de parler de cette décision.

Paul-José Mpoku s’est demandé, après le match, pourquoi, dans la foulée Threkeld, pour le même type de faute, ne prend pas la rouge, mais la jaune. Ce à quoi, l’arbitre répond : “Ce n’est pas le même genre de faute. Celle du défenseur de Waasland-Beveren mérite la jaune, rien de plus.”

Enfin, et pour être complet, il revient sur une action en première période qui a échappé à beaucoup de monde et il en profite pour faire son mea culpa. “En première période, il y a une semelle de Verstraete. J’aurais dû donner la jaune, je viens de voir les images et je me suis trompé.”