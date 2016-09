L'effet Jankovic perdure au Standard, vainqueur à Lokeren (0-1)

Standard

Un but de Benito Raman, entré en cours de jeu, offre une nouvelle victoire au Standard.

Le Standard s'est imposé 0-1 à Lokeren grâce à un but de Benito Raman à la 70e minute, dimanche, lors de la 7e journée de la Jupiler Pro League. Les Liégeois décrochent un deuxième succès consécutif en championnat sous les ordres d'Aleksandar Jankovic.

Scholz devait faire l'impasse sur la rencontre face à son ancien club à la suite d'une erreur administrative de la part du Standard, qui a oublié de l'inscrire.

Les deux équipes affichaient de belles intentions en début de rencontre avec des tentatives de Jambor (5e) et De Sutter (7e) d'une part, de Dossevi (8e) et d'Edmilson (12e) de l'autre. À la 22e minute, Gillet devait se détendre sur un coup-franc de Coelho. Le rythme baissait ensuite.

Laifis se créait la première occasion liégeoise de la deuxième mi-temps (53e). Le Standard se faisait plus menaçant au fil des minutes: à la 63e minute, Copa sauvait Lokeren sur les tentatives successives de Raman et Belfodil. Deux minutes plus tard, Raman, seul face à Copa, tirait sur le gardien. À la 66e minute, une tête de Laifis était repoussée par la transversale. Le but tombait finalement à la 70e minute. Un centre de la droite de Fai trouvait Raman, lequel propulsait le ballon au fond des filets de la tête.

Le Standard conservait son avantage grâce à un bel arrêt de Gillet sur un coup-franc de Bolbat en fin de match (85e).

Avec 12 points, le Standard rejoint La Gantoise, Malines et Charleroi à la troisième place, à quatre longueurs du leader Zulte Waregem. Lokeren, 6 points, est quatorzième.

La Gantoise est attendue par Ostende dans le dernier match de cette septième journée (20h00).

REVIVEZ NOTRE DIRECT

LES COMPOS

Standard de Liège: Gillet, Fai, Soares, Laifis, Andrade, Dossevi, Cissé, Trebel, Edmilson, R. Mmaee, Belfodil



Remplaçants: Hubert, Goreux, Fiore, Enoh, Badibanga, Raman, Sà



Lokeren: Copa, Galitsios, Joao Carlos, Ingason, Skulason, Ninaj, Bolbat, Overmeire, Jambor, Coelho, De Sutter



Remplaçants: Verhulst, Miric, Ticinovic, Rassoul, Terki, Patosi, De Ridder