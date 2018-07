L’esprit d’équipe, cela se travaille. Non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors et comme à peu près toutes les équipes du monde, les joueurs de Michel Preud’homme sont partis en team building vendredi après-midi.

Six équipes de cinq joueurs ou membres du staff se sont affrontées lors de plusieurs jeux axés sur la coopération et l’esprit d’équipe. Au choix, il y a eu du tir à l’arc avec les yeux bandés, la progression d’un partenaire à travers une structure, délivrer un membre de l’équipe coincé dans une toile d’araignée et, enfin, un beau jeu de construction : le but étant de construire une catapulte avec des bouts de bois et des cordes. Que tout le monde se rassure, personne n’est sur un siège éjectable. Finalement, c’est l’équipe composée d’ Edmilson Jr- Gillet-Marin-Kosanovic et Miya qui s’est imposée.

Samedi, retour à la normale avec un entraînement plus classique dès dix heures du matin.

© PHOTONEWS