Ce jeudi, un peu plus d’une semaine après l’humiliante élimination en Coupe de Belgique des œuvres de Knokke, les Standardmen retrouveront Sclessin pour la 2e journée d’ Europa League .

Au menu des Rouches : Akhisarspor. Enfoncés dans une crise profonde (5 points sur 21 et un changement d’entraîneur depuis le début de saison), les Turcs découvriront l’enfer de Sclessin pour le premier déplacement européen de leur histoire.

Malheureusement, ce n’est pas un chaudron plein à craquer que découvriront les Turcs jeudi soir. Lundi, 7.000 abonnements avaient trouvé preneur pour ce retour du club en phase de poules. On est donc bien loin des 21.547 spectateurs présents pour la réception de l’Ajax.

D’ici jeudi au coup d’envoi (21h), le Standard espère encore enregistrer de nouveaux abonnés mais la campagne européenne 2018-2019 devrait, en tribunes, fortement ressembler à celles de 2014-2015 et 2016-2017.

Depuis de trop nombreuses années, les fans délaissent Sclessin sur la scène européenne. Cela s’explique, avant tout, par le début de saison délicat des hommes de Michel Preud’homme mais aussi par le manque d’attractivité des opposants et enfin par le fait que les matches soient retransmis en télévision.

Mais ce phénomène ne date pas d’hier. Il y a deux ans, pour le premier match de poules contre le Celta Vigo (1-1), seuls 10.723 fans avaient fait le déplacement. Pour la réception du Panathinaikos (2-2), ils étaient 14.463 et 20.344 pour le dernier match, décisif pour la qualification, contre l’Ajax (1-1).

En 2014, ils étaient 8.894 pour le match inaugural du groupe G contre Rijeka (2-0), 10.365 pour la venue du tenant du titre, Séville (0-0), et enfin 11.913 face à Feyenoord (0-3). Le dernier record d’affluence en Europa League date de 2012 et ce huitième de finale aller contre Hanovre qui avait attiré plus de 21.000 supporters. En phase de poules, le record date de 2008 (Coupe UEFA) avec la venue de la Sampdoria devant 27.088 fans.