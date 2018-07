Les Liégeois attaquent leur quatrième jour de stage et des petits bobos commencent à se faire sentir.

Gojko Cimirot s’entraîne toujours individuellement suite à sa blessure aux Ischios. Razvan Marin et Edmilson Junior ne sont pas venus sur le terrain. Le Roumain n’a pas joué contre le Sparta Rotterdam, l’ailier est sorti de la pelouse après 15 minutes. Ils sont tous les deux blessés au dos.

Samuel Bastien et Uche Agbo ne se sont pas entraînés non plus, car ils ont joué 90 minutes contre les Hollandais. Jean-François Gillet a écourté sa séance pour les mêmes raisons, tout comme Mpoku.

Les autres joueurs ont participé à la séance animée par Emilio Ferrera. Les joueurs reviendront ce jeudi après-midi à 16H30 pour la dernière séance du jour.

Ce vendredi, une seule séance sera programmée en matinée.