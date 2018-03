Les équipes qualifiées pour les playoffs 1 peuvent se préparer à vivre l’enfer de Sclessin. Depuis ce lundi, les abonnés peuvent se rendre à la billeterie du Standard afin de réserver leur mini-abonnement pour les cinq rencontres de la fin de saison et le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters se bousculent derrière la tribune 2 du stade Maurice Dufrasne.

"Nous sommes arrivés il y a plus de deux heures", confie un supporter présent sur place. "Et nous allons encore attendre de longues minutes. On ne peut rentrer que deux par deux."

En une semaine, les Liégeois se sont qualifiés pour les playoffs 1 et ont remporté la Coupe de Belgique. Ces résultats ne font qu’accroître la ferveur du peuple rouche. "Sans la victoire contre Genk, je serais tout de même venu. J’avais pris congé pour venir chercher mon abonnement, les playoffs 1 nous n’y sommes pas toutes les années. Depuis deux ans, nous sommes frustrés car la saison se termine en roue libre, sans envie, sans adrénaline. Les supporters aiment venir au stade pour voir des grands matches et ce n’est pas en jouant contre des équipes de D1B que nous pouvons vibrer. Nous sommes de retour dans le top 6, c’était le plus important. La victoire contre Genk, c’est du bonus."

Le tout est maintenant de savoir quel sera l’état d’esprit du groupe après avoir rempli les objectifs fixés par le club. "Nous savons que nous ne pouvons pas remporter le titre, il y a trop de points d’écart avec Bruges, mais on espère encore aller chercher la deuxième place, pour terminer devant le Sporting d’Anderlecht et Charleroi. Nous allons leur mettre un coup au moral d’entrée. Moi tout ce que je demande, c’est de faire 15 sur 15 à domicile. Si on réussit cela, nous ne serons pas très loin de la tête."