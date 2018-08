Plus de 700 supporters sont venus encourager les Rouches à l'Académie.





Après la victoire contre Saint-Trond (3-2) et avant le déplacement de samedi (18h) à Eupen, le Standard a décidé de faire plaisir à ses supporters ce mardi après-midi en ouvrant l'accès au public pour l'entraînement de 14h30. Période de vacances oblige, les enfants étaient donc nombreux sur les hauteurs du Sart-Tilman à l'Académie Robert Louis-Dreyfus. Plus de 700 fans avaient fait le déplacement pour voir les troupes de Michel Preud'homme à l'oeuvre. Le mentor des Rouches a, comme souvent, laissé le soin à Emilio Ferrera de dispenser la séance d'entraînement. On la donc souvent vu le coach et vice-président du Standard prendre du recul pour mieux analyser l'entraînement. MPH et Emilio Ferrera disposait d'un noyau de 24 joueurs dont quatre gardiens (Ochoa, Gillet, Bodart et Rousseau).





Le groupe a été scindé en deux après un échauffement. Les joueurs ayant joué la veille avec les U21 (Vanheusden, Bastien, Bokadi, Kosanovic, Miangue, Goreux, Balikwisha et Carlinhos) sont partis courir dans le bois avec un préparateur physique. Le reste du groupe, soit 16 joueurs (Laifis, Luyindama, Cavanda, Fai, Marin, Cimirot, Agbo, Djenepo, Carcela, Mpoku, Sa et Emond) ont eu droit à des exercices de démarquage mais également de finition. Durant toute la séance, les supporters présents n'ont eu cesse de scander le nom de leur joueur préféré. A ce petit jeu, c'est Mehdi Carcela, Guillermo Ochoa, Renaud Emond et Paul-José Mpoku qui sortaient vainqueurs.

Mais l'événement de l'entraînement de ce mardi n'avait rien de sportif puisqu'il s'agissait de.... la nouvelle coupe de cheveux de Guillermo Ochoa ! Le portier mexicain de 33 ans avait abandonné sa crinière bouclée pour une coupe d'été plus dégagée à tel point que certains supporters, ne l'ayant pas reconnu, s'inquiétaient de son absence avant de prendre conscience que le gardien était simplement passé entre les mains de son coiffeur!

© BELGA



A l'issue de l'entraînement, les joueurs ont passé du temps avec les supporters afin de réaliser des photos et de signer les traditionnels autographes.

Absents de la pelouse, Maxime Lestienne et Sébastien Pocognoli ont, travaillé en individuel pour l'un, et reçu des soins pour l'autre. Maxime Lestienne poursuit sa revalidation (déchirure aux ischios) tandis que le capitaine, quant à lui, reçu de bonnes nouvelles puisqu'il ne souffre pas d'une déchirure des adducteurs mais bien d'une élongation. Il n'en a donc, théoriquement, que pour quelques jours. Enfin, Obbi Oulare poursuit également sa revalidation après son opération à la hanche. L'attaquant belge de 22 ans est dans les temps et son retour sera progressif.