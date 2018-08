Plus de 700 supporters sont venus encourager les Rouches à l'Académie.

Après la victoire contre Saint-Trond (3-2) et avant le déplacement de samedi (18h) à Eupen, le Standard a décidé de faire plaisir à ses supporters ce mardi après-midi en ouvrant l'accès au public pour l'entraînement de 14h30. Période de vacances oblige, les enfants étaient donc nombreux sur les hauteurs du Sart-Tilman à l'Académie Robert Louis-Dreyfus. Plus de 700 fans avaient fait le déplacement pour voir les troupes de Michel Preud'homme à l'oeuvre. Le mentor des Rouches a, comme souvent, laissé le soin à Emilio Ferrera de dispenser la séance d'entraînement. On la donc souvent vu le coach et vice-président du Standard prendre du recul pour mieux analyser l'entraînement. MPH et Emilio Ferrera disposait d'un noyau de 24 joueurs dont quatre gardiens (Ochoa, Gillet, Bodart et Rousseau).