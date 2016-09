La rédemption d’Edmilson

Standard

Lorsqu’il est arrivé à Alhaurin el Grande, où le Standard était en stage hivernal, Edmilson éprouvait les pires difficultés à cacher un immense sourire. Accompagné par Axel Lawarée, toujours en poste comme directeur sportif, il avait enfin concrétisé un rêve qu’il nourrissait depuis sa plus tendre enfance : porter, un jour, le maillot du Standard."Lorsque j’ai pris connaissance de cet intérêt, tout était clair dans ma tête. Les autres clubs ne m’intéressaient plus spécialement", disait-il quelques heures plus tard, lors de sa présentation officielle.

Sa première rencontre officielle, il l’a disputée dès la reprise du championnat, à l’occasion d’un déplacement à Lokeren (0-2). Peut-être émoussé par un transfert aux multiples rebondissements, il n’avait pas spécialement brillé, montrant, tout de même, qu’il était capable de se battre sur chaque ballon. Mais son regard était déjà tourné vers cette demi-finale de Coupe de Belgique face à Genk, qui allait être son premier match dans l’antre de Sclessin. "Ça va être merveilleux", souriait-il, sans savoir qu’il allait, à ce moment, inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, d’une belle reprise de la tête.

