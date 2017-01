Pour la première fois depuis son arrivée, le coach serbe est soumis à la pression. Coup d’œil sur les réussites et les échecs du T1 soutenu par l’ensemble de sa direction. Analyse des points positifs et négatis... avec Alex Teklak.





"Dans le foot, il y a deux catégories de coaches : ceux qui ont été virés et ceux qui seront virés. En signant un contrat, vous acceptez cette réalité, ce mode de vie. Le boulot est ainsi fait." C’est en ces termes qu’Alexandar Jankovic réagissait, le six septembre dernier, au fait qu’il était déjà le sixième coach du Standard en trois ans.

Plus de quatre mois après avoir paraphé un contrat de trois ans, Aleksandar Jankovic sent la pression dans son dos. Pression des résultats, qui ne sont pas suffisants, mais aussi et surtout de l’objectif à atteindre : les playoffs 1.

Soyons clairs: il n’est nullement question d’une remise en question du statut du T1 serbe à Sclessin où il bénéficie du support de l’ensemble de sa direction.

Mais le Serbe n’est pas dupe, il sait pertinemment bien qu’il est dans une obligation de résultats. "Nous n’avons plus le droit à l’erreur", lançait-il après la défaite contre Bruges. Si elle ne décidera pas de l’avenir de Jankovic à Sclessin, cette semaine qui verra le Standard gérer deux déplacements délicats à Eu-pen et à Anderlecht, cette semaine risque bien de dessiner les contours de l’avenir sportif du club.

