Anderlecht-Charleroi et Gand-Standard : cette sixième journée de playoffs va valoir son pesant d’or dans la course à la deuxième place.

Après avoir battu Anderlecht et accroché Bruges, le Standard est en pleine bourre. Et Sa Pinto incarne bien la réussite liégeoise : chacun de ses changements, même ceux qui étonnent, se transforme en choix gagnant.

Malgré une option levée et un contrat qui court désormais jusqu’en 2019, l’entraîneur portugais risque toujours de devoir… quitter le Standard cet été. Car la direction est prête à offrir un très beau contrat à Michel Preud’homme. Ce qui peut aisément se comprendre…

Qu’en pense le public et les supporters rouches ? Pour essayer de le savoir, nous avons organisé un sondage sur DH.be. Plus de 1.050 internautes y ont participé et le résultat est marquant : 61 % d’entre eux veulent que Sa Pinto reste l’entraîneur du Standard la saison prochaine !

La vox populi aura-t-elle une influence sur la décision de Bruno Venanzi… ou sur celle de Michel Preud’homme ? Sa Pinto, lui, trace son chemin : il sait que chaque bon résultat lui permettra de faire encore monter sa cote de popularité. Il n’est pourtant pas en campagne électorale. Plutôt que d’expédier les affaires courantes, il veut simplement soigner la fin de son mandat.