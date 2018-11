Fêté avant le match pour sa 100e sortie officielle sous le maillot rouche, Kostas Laifis avait grise mine après la nouvelle défaite des siens.

"Je suis extrêmement déçu. On doit relever la tête et redoubler d’efforts car jeudi prochain, on va disputer notre match européen le plus important dans l’optique de la qualification pour le prochain tour."

Depuis plus de trois saisons, Laifis est le Standardman le plus utilisé par les différents coaches. "En arrivant, je ne m’attendais pas à jouer autant de matches. Je les joue quasiment tous et j’en ressens une certaine fierté. Je me sens comme chez moi ici."