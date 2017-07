Standard Le défenseur chypriote a retrouvé sa place de titulaire dans l’équipe de Sa Pinto

Le Standard a clôturé sa campagne de matchs amicaux par un partage (1-1) samedi soir contre Metz (Ligue 1) au stade du Pairay. Comme contre Quévilly-Rouen, à la fin du stage au Touquet, les Rouches n’ont pas réussi à profiter d’une situation de supériorité numérique pendant presque une mi-temps.

"On n’avait pas la fraîcheur physique et mentale pour faire les bons choix", regrette Ricardo Sa Pinto, qui a préféré Ochoa, Goreux, Dossevi et Agbo à Gillet, pourtant rétabli, Fai, Edmilson et Marin. "J’ai fait monter des joueurs pour faire la différence mais ils n’ont pas apporté grand-chose. En résumé, j’ai vu de bonnes choses en première mi-temps mais je suis déçu par notre deuxième mi-temps. La semaine plus calme, après avoir enchaîné les entraînements, les matchs, les voyages, le fan day, etc., va faire du bien."

Ce n’est pas Konstantinos Laifis qui dira le contraire.

"On a besoin de repos et de se vider l’esprit avant le premier match contre Malines", dit le défenseur chypriote. "C’est normal d’être fatigué vu notre programme. Mais on a très bien travaillé physiquement et je pense que nous sommes prêts."

L’arrière central est optimiste. Pour lui, tout d’abord, qui semble avoir regagné ses galons de titulaires.

"L’an passé, j’ai perdu ma place en cours de saison. C’est comme ça : une fois tu es dans l’équipe, une fois tu es en dehors. Mais je suis prêt pour vivre une meilleure saison. L’an passé, personne n’a été bon au deuxième tour."

Ensuite, il est aussi optimiste pour l’équipe.

"Ricardo Sa Pinto a changé la mentalité. Chaque fois qu’il nous parle, il nous met en confiance, pour qu’on croit en nous. C’est ce dont on a besoin. On a des joueurs de qualité dans l’équipe mais il faut croire en nous. On a plus de qualité maintenant avec les nouveaux qui sont arrivés. Ils vont apporter un plus. Je suis confiant pour la saison qui arrive, on fera beaucoup mieux."

Il faut dire que ce ne sera pas compliqué.