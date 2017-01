Le milieu de terrain brésilien est prêté au Standard par le Sporting Braga jusqu'au terme de la saison, sans option d'achat, annonce le Standard mercredi.

Danilo Barbosa, 20 ans, a commencé sa carrière professionnelle en 2014 au Vasco da Gama, avant d'être transféré au Sporting Braga en 2015. Depuis, il a été prêté successivement au FC Valence et à Benfica. International brésilien, il a été finaliste du Mondial U20 en 2015 avec les jeunes Auriverde.

"Danilo est un jeune médian talentueux alliant physique et technique. Déjà doté d'une certaine expérience, notamment en Liga, il est à la recherche de plus de temps de jeu et il a hâte de découvrir notre compétition", dit le directeur sportif du Standard Olivier Renard.

Le Standard se rend à Eupen jeudi en clôture de la 23e journée de championnat.