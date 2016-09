Le choc psychologique existe à Liège

Standard

Entre mercredi et dimanche matin, Aleksandar Jankovic aura dirigé cinq entraînements avec ses nouveaux joueurs. Trop peu, bien entendu, pour mettre en place un nouveau schéma tactique mais suffisamment pour faire passer une philosophie de jeu. Il n’est pas le premier entraîneur à débarquer en bord de Meuse pour relancer une formation en manque de résultats. Lors des dix dernières années, six techniciens ont été appelés, en cours de saison, à prendre les rênes du club. Et, à y regarder de plus près, le choc psychologique existe vraiment au Standard. Du moins, la plupart du temps.

1. Yannick Ferrera débute par une défaite à domicile

Lors de la défunte campagne, Slavo Muslin est prié de vider son casier, (...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.