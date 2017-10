La victoire face à Courtrai a fait beaucoup de bien au Standard, c’est peu de le dire. Les différentes scènes observées au terme de la rencontre ont suffi à le démontrer (célébration avec les supporters, direction qui congratule le staff technique, notamment).

Le club était bien conscient que la période était importante pour la suite de la compétition. Les matchs face à Courtrai, Mouscron, l’Antwerp et Waasland-Beveren constituaient une merveilleuse opportunité d’aligner une série positive et donc de recoller au plus vite aux six premiers.

Pour l’occasion, les décideurs liégeois ont décidé de renforcer un peu plus la motivation des joueurs en annonçant, avant le match de dimanche dernier, que les primes seraient doublées en cas de succès face aux Courtraisiens. Visiblement, cette décision a eu l’effet escompté car les Principautaires ont signé leur meilleure prestation de la saison, bien que l’adversaire n’ait pas montré grand-chose…

Théoriquement, cette mesure sera reconduite pour les deux prochaines rencontres, c’est-à-dire à Mouscron et l’Antwerp. Cela doit permettre au Standard de gagner en déplacement, ce qui a été tant compliqué ces derniers mois. "On commence chaque fois bien nos matches à l’extérieur mais on encaisse le premier but et après, on a du mal à relever la tête", notait d’ailleurs Edmilson, après le succès face à Courtrai.