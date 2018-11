Nous sommes en 2012, le Standard se rendait à Zulte Waregem et ce jour-là ils sont tombés sur un Franck Berrier des grands soirs. Cette fin de saison liégeoise allait alors tourner au cauchemar.

Il y a parfois des rencontres durant laquelle un joueur est en feu et où il est difficile de le contrer. C'était le cas de ce 19 février 2012. Les Rouches sont bien installés dans le top 6 et les hommes de José Riga essaient de valider leur billet pour les playoffs 1 le plus vite possible. Une semaine après une défaite contre Anderlecht, ce déplacement au stade Arc-en-ciel doit relancer l'équipe. Il n'en sera rien.

Pourtant, ce sont bien les Liégeois qui ouvrent la marque via le tout jeune Michy Batshuayi. Mais Franck Berrier va alors prendre le jeu à son compte. Trois corners, trois buts (signés De Fauw, Leye et Habibou) ont tout simplement inversé la tendance. Mbaye Leye, qui était passé par le Standard, n'a jamais voulu fêter les buts et déclara d'ailleurs à la fin de la rencontre: "Par respect pour mes anciens coéquipiers, je n'ai pas fêté la victoire dans le vestiaire".

Berrier va lui ajouter un assist à sa soirée, en lançant Habibou en profondeur pour le quatrième but des locaux. Buyens réduira la marque en fin de rencontre. Au final, le Standard sera bel et bien dans le top 6 mais sur les 14 derniers matches de champions (4 en saison régulière et 10 en playoffs 1), les Rouches ne remporteront que 4 victoire. Une fin de saison en eau de boudin.

Standard: Bolat, Goreux, Kanu, Ciman, Gerhson, Buyens Vainqueur (Ezequiel), Gakpé (Bjarnasson), Sejias (Cyriac), Batshuayi, Tchité