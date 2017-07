Le Standard est en passe de se séparer d'un nouveau joueur: Benjamin Tetteh. L'attaquant Ghanéen de 20 ans a été reversé dans le noyau C à son retour de prêt au FC Slovacko la saison dernière. Le 17 juin dernier, nous faisions état d'un intérêt prononcé du Bohemians Prague mais aussi du FC Slovacko pour s'attacher ses services. Entre temps, l'Antwerp est entré dans la danse mais l'offre anversoise ne satisfaisait en rien les désirs de Benjamin Tetteh qui a fortement apprécié son passage dans le championnat tchèque.

Selon nos informations, il retrouvera bien cette compétition cette saison puisqu'il va s'engager, de manière définitive et non sous la forme d'un prêt, au Bohemians Prague où il va parapher un contrat de trois ans. Tetteh avait encore un contrat d'un an au Standard.