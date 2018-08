Le grand public a découvert Obbi Oulare lors de la saison 2014-2015. À dix-huit ans, il a inscrit sept buts, toutes compétitions confondues, pour sa première saison chez les professionnels. Soit une réalisation toutes les 155 minutes. "Je n’ai pas été surpris par sa réussite", explique Tom De Sutter, qui était son équipier à cette époque. "Il était costaud, rapide et à l’aise techniquement. Il a eu quelques blessures mais c’est logique quand on est si jeune. Personnellement, j’essayais de lui donner des conseils car j’avais dix ans de plus que lui mais il avait déjà beaucoup de qualités."

