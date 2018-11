Le Standard de Liège s'est incliné à Zulte-Waregem ce jeudi soir. Pour Mehdi Carcela, le souci est dans la tête après cette prestation décevante des Rouches. Découvrez les réactions d'après-match.







Ochoa : "Contre les petites équipes, on n'est moins concentrés"



Zulte a été meilleur avec le ballon, on a raté beaucoup de passes. On a mal joué ce soir, ça été difficile de les contrer. Contre les petites équipes, on n'est moins concentrés, quand on joue à l'extérieur on souffre toujours. Ils sont plus concentrés que nous, on pense qu'on est meilleurs que l'équipe adverse.



Harbaoui : "Franky Dury restera, c'est un super bon coach"



On n'a pas commis beaucoup d'erreurs, le mérite revient à toute l'équipe. Deux buts, ça fait plaisir, fier de tout le monde. Il Fallait tout donner et mourir sur le terrain pour arracher les 3 points. On était soudés. Franky Dury restera, c'est un super bon coach. J'espère que le parcours noir reste derrière nous.



Bongonda : "Les supporters nous sifflaient et maintenant ils nous applaudissent"

On a eu difficile, personne ne s'attendait à ce qu'on gagne. On va profiter mais on pense déjà au match de dimanche. Le long tour d'honneur? Les supporters nous sifflaient et maintenant ils nous applaudissent, c'est le plaisir du foot. Une victoire qui fait plaisir après des moments de déception, de doutes, de tristesse. Si la saison est lancée ? On a mis la manière, c'était beau à voir. Ce n'est pas là qu'on doit êtreau classement, on doit tout donner et rester concentrés.