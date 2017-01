L'international roumain Razvan Marin (4 sélections, 1 but), 20 ans, milieu de terrain, qui arrive de Viitorul Constanta (88 matches, 13 buts), a officiellement signé au Standard pour une durée (jusqu'au 30 juin 2021 selon transfermarkt) qui n'a pas été révélée.

Il est appelé à succéder au neo-anderlechtois Adrien Trebel. Le prix du transfert n'a pas davantage été dévoilé (2,4 millions selon transfermarkt). Il pourrait déjà jouer contre Bruges dimanche après-midi et portera le numéro 18.

"Razvan est un jeune médian talentueux très prometteur", selon le directeur technique liégeois Olivier Renard. "De nombreux grands clubs européens (la Fiorentina, la Juventus, le Zenit Saint-Petersbourg et la Fiorentina, entre autres, ndlr) montraient déjà de l'intérêt à son égard. Mais Razvan a été séduit par notre projet et est convaincu que le Standard est le club idéal pour l'aider à franchir une étape dans sa carrière. Il se réjouit de découvrir notre compétition et d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs."

Marin avait marqué dès ses débuts internationaux en Arménie (0-5).