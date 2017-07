"Nous avons ciblé les manquements et réalisé notre mercato en fonction." Parmi les manquements dont parle Olivier Renard figure bien le poste de médian défensif. Cela fait plusieurs saisons que le Standard peine à retrouver un duo complémentaire dans l’axe. Le dernier était sans doute constitué de William Vainqueur et Julien de Sart lors de la saison 2013-2014 (en championnat : 1.161 minutes pour dix victoires, trois défaites et autant de nuls).

La saison dernière (toujours en Pro League), les trois coachs, Ferrera, Jankovic et Jeunechamps, ont testé pas moins de dix-sept paires de médians axiaux différentes.

À leur décharge, ils ont dû composer avec le départ de Trebel et les arrivées, massives, de Marin, Bokadi, Luyindama (dont ce n’était pas le poste) et Danilo qui s’est royalement planté en bord de Meuse. Aucune de ces associations n’a réellement répondu à l’attente.

Lors de l’exercice précédent, Muslin et Ferrera (sans oublier l’intérim d’un match de Deflandre) avaient usé quatorze duos. Le plus fréquemment aligné était celui formé par Trebel et Yatabaré (917 minutes). Cette saison, Ricardo Sa Pinto espère bien ne pas égaler ou battre les records de ses prédécesseurs.