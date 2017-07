Dimanche, les Liégeois retrouveront donc la compétition à Malines où ils ont trébuché à deux reprises la saison dernière (2-1 en phase classique et 1-0 en PO2). Pour cette journée d’ouverture, Ricardo Sa Pinto a du choix, trop de choix même. Car une fois n’est pas coutume à Sclessin, l’effectif est au grand complet pour le premier match de championnat.

Au complet mais également très compétitif puisque aucun titulaire (Andrade et Cissé alternaient entre le terrain et le banc) de la saison dernière n’est (encore) parti et que le Standard s’est renforcé à des postes clés où des manquements avaient été décelés lors du défunt exercice.

Lors des trois derniers matchs amicaux, Ricardo Sa Pinto a aligné ce qui semble se dégager comme son équipe-type. Arrivé quelques jours avant le début du stage, Uche Agbo n’avait disputé que quelques minutes contre Lens avant d’être titularisé face à Quevilly et Metz. La seule incertitude provient du flanc droit défensif puisque Fai a été titularisé durant le stage tandis que Goreux, qui a porté le brassard de capitaine durant la préparation, débutait contre Metz. Pour le reste, Sa Pinto a fait confiance aux mêmes joueurs dont ses quatre renforts : Ochoa, Pocognoli, Mpoku et Agbo.

Selon toute vraisemblance, ces quatre joueurs seront alignés ce dimanche à Malines. Connaissant la compétition sur le bout des doigts, Pocognoli et Mpoku ne seront pas déstabilisés. Seuls Ochoa et Agbo effectueront leurs grands débuts officiels sous le maillot rouche.

Mais les deux hommes , arrivés il y a un peu plus de quinze jours à Sclessin, se sont d’ores et déjà parfaitement fondus dans le collectif. Guillermo Ochoa a débarqué au Standard en parfaite condition physique après une saison complète en Liga et la Coupe des Confédérations. Seul Agbo a dû combler un léger retard durant cette préparation, retard qui est déjà rattrapé à quelques jours du début de la compétition.

(...)