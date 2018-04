L'avenir du coach rouche n'a pas fini de faire couler de l'encre...



Controversé tout au long de la saison pour ses attitudes et ses résultats, Ricardo Sa Pinto a réussi à inverser la tendance en remportant la Coupe de Belgique et en ramenant le Standard à sa vraie place: en PO1. Vu la forme actuelle des Rouches, ils visent même désormais la deuxième place, qualificative pour les préliminaires de Ligue des Champions. L'option d'un an du contrat de Sa Pinto a été levée après la qualification pour l'Europa League, mais la question de son avenir se pose pourtant avec insistance: la direction rouche est en contact avec Michel Preud'homme.



Alors, que feriez-vous? Souhaitez-vous encore voir le T1 portugais sur le banc liégeois pour la saison 2018-2019?