Jeudi dernier, avant la réception de Charleroi, Ricardo Sa Pinto s’étonnait de notre question qui consistait à savoir s’il visait, comme ses joueurs (qui l’ont déclaré après la victoire en Coupe), la deuxième place durant ces playoffs 1, synonyme de préliminaires de la Ligue des Champions.

Après une seule journée et trois points déjà engrangés, cette question se pose avant d’autant plus d’acuité que le Standard pointe maintenant à… trois points de cette deuxième place occupée conjointement par Anderlecht et Gand.

Et la force des Standardmen, à l’inverse de tous leurs concurrents, est bien qu’ils évoluent sans la moindre pression, sans obligation de résultats pour atteindre un objectif européen puisque le ticket pour l’Europa League est déjà en poche.

Le seul moyen de faire mieux donc, c’est de terminer deuxième ou champion. Avant le match inaugural, et encore aujourd’hui, la seconde place reste donc un objectif envisageable.

"On veut montrer que l’on a encore faim", nous précisait Sébastien Pocognoli avant le choc wallon.

En s’imposant 1-0 sur une inspiration géniale d’Edmilson Junior, les Liégeois ont allié les actes aux paroles. Ils seraient donc bien inspirés de continuer dans cette voie. "Cette victoire nous donne une bonne impulsion pour commencer positivement ces PO1 et envisager les places plus haut. Nous n’avons rien à perdre mais nous resterons toujours humbles", commentait le capitaine, Pocognoli, vendredi dernier.

Après deux saisons passées au purgatoire que sont les PO2, les Liégeois sont animés par l’envie, plus que légitime, de prouver qu’il s’agissait bien là d’accidents.

"Nous sommes bien pour le moment, personne ne sait où nous allons nous arrêter", assurait Razvan Marin. "Nous voulions gagner ce match pour nos supporters et aussi pour montrer que nous étions toujours concernés malgré la victoire en Coupe."

Après un week-end de repos, les Rouches ont entamé ce lundi la préparation du match de samedi à Genk qui sonnera certainement comme une revanche pour les Limbourgeois.

"Un match n’est pas l’autre", précisait Pocognoli. "Mais ils auront de l’orgueil et nous attendront avec beaucoup de détermination. Ce sera sûrement notre match le plus délicat à gérer lors des quatre premières journées (NdlR : le Standard recevra ensuite Gand et Anderlecht avant de se déplacer à Bruges)."

Ricardo Sa Pinto se tait… une fois de plus

Le Portugais a décidé de ne plus s’exprimer cette saison.

Après le succès contre Charleroi, Ricardo Sa Pinto a donc décidé de régler ses comptes avec la presse à la faveur d’un monologue de huit minutes durant lequel il s’est plaint du traitement qui lui est réservé. Une réaction qui faisait suite à de nouvelles révélations quant aux négociations de sa direction, donc non entreprises par la presse, avec Michel Preud’homme.

En résumé, Sa Pinto se plaint, notamment, de ne pas avoir reçu les félicitations de la presse mais également que cette dernière ne le "respecte pas".

"Vous demandez toujours pourquoi je joue avec un attaquant et pas deux, pourquoi deux médians défensifs et pas un, etc."

Des exemples bizarres quand on sait que les supporters, ceux-là mêmes qui prennent aujourd’hui fait et cause pour lui, le critiquaient pour ces choix, notamment celui d’aligner Bokadi aux côtés d’Agbo. Le fait que Marin soit devenu le maître à jouer de l’équipe prouve sans doute que le débat en valait bien la peine.

Si on lit entre les lignes, Ricardo Sa Pinto ne souhaite lire que du positif à son égard. "Est-ce si difficile que ça de dire : ‘félicitations coach’ ?. Désormais, nous ne nous parlerons plus." Ce que le coach n’a pas compris, c’est qu’il ne travaille pas pour la presse et inversement.

Il s’est une nouvelle fois posé en victime, éclipsant la prestation aboutie de ses troupes. Obnubilé par ce qui est écrit et dit à son sujet, Ricardo Sa Pinto se sent plus que jamais seul contre tous.

Or, le technicien lusitanien oublie de dire que la presse a unanimement reconnu : l’état d’esprit retrouvé au sein du groupe grâce à lui, l’éclosion de Christian Luyindama qu’il a eu le cran de lancer au détriment de Scholz, le retour de Renaud Emond dans le onze de base après deux années passées à la cave et, plus récemment, son grand mérite dans la victoire finale en Coupe de Belgique après laquelle nous écrivions : "Oui, Sa Pinto doit rester."

Mais ça, le coach ne l’a certainement pas lu…