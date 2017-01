Deux mille personnes avaient fait le déplacement jusqu’au stade de Marbella, situé en bord de mer, pour suivre cette rencontre amicale entre Dortmund et le Standard. Si l’objectif du public était de ramener un autographe des vedettes allemandes, les joueurs liégeois voyaient dans ce match l’occasion idéale de tester leur nouveau système de jeu (3-4-2-1). Une répétition générale qui a permis de constater que des réglages étaient encore nécessaires avant la réception de Bruges, dans dix jours.

Les trois s’entendent bien

Cela peut paraître paradoxal lorsqu’une équipe encaisse trois buts mais la défense a donné satisfaction. Alexander Scholz, Konstantinos Laifis et Milos Kosanovic ont bien communiqué et formé une ligne bien droite qui s’annonce clairement prometteuse. Le défenseur serbe a, une nouvelle fois, démontré que sa grave blessure au genou appartenait bien au passé et a comme d’habitude brillé sur les phases arrêtées. Son compère danois a également été particulièrement solide dans les duels en homme contre homme, ce qui est décisif dans une telle animation de jeu, mais a parfois montré quelques signes de fébrilité sur ses transversales, elles aussi essentielles.

Pressing et espaces

Si le Standard a souffert dans le jeu, c’est à cause d’un pressing pas toujours bien réglé. Lorsque deux ou trois hommes tentaient de mettre la défense allemande sous pression, il restait tout le temps un homme libre qui rendait totalement inutile le travail des Liégeois. Le Borussia a trop facilement pris le contrôle du milieu de terrain et a donc tranquillement pu distribuer le jeu et balancer des passes dans le dos de la défense. C’est d’ailleurs de cette manière que sont venus le premier but et les principales occasions, surtout en seconde période.

Offensivement intéressant

Le Standard n’a pas complètement été noyé durant ces nonante minutes, il ne sert à rien d’exagérer le trait. Et Dortmund est, tout de même, une équipe de grande classe. Les Principautaires ont parfois bien combiné et amené du danger devant le but adverse. Ishak Belfodil et Edmilson, qui se sont relayés derrière Orlando Sa, ont tenté de mettre en application les phases répétées à l’entraînement, c’est-à-dire de lancer les flancs en profondeur et de se positionner immédiatement à l’entrée du grand rectangle pour proposer une solution. Le Brésilien a notamment parfaitement servi son attaquant de pointe mais sa frappe était trop centrale (61e).

Encore du travail

Condamner ce système à trois serait une erreur. Les Liégeois n’ont eu droit qu’à quatre jours de séance tactique et doivent encore comprendre sa mécanique parfois compliquée car pour que cela fonctionne, il faut que chaque élément respecte parfaitement les consignes. Cela n’a visiblement pas été le cas ce jeudi après-midi mais les dix prochains jours doivent permettre au club de passer un nouveau cap et de présenter un meilleur visage face à Bruges. Le timing risque d’être serré, d’autant qu’Aleksandar Jankovic a bien conscience que cette tactique sera regardée de près lors des prochaines échéances importantes.

Jankovic: "J’ai pris des informations"

"Cette rencontre a permis de prendre pas mal d’informations pour la suite de la saison. Notamment au niveau de notre positionnement, du bloc collectif et des capacités individuelles. Il n’est jamais évident d’affronter une telle équipe du Borussia Dortmund mais je retiens quelques bonnes séquences, surtout en première période car la seconde a été plus difficile. J’ai également envie de mentionner la bonne prestation de Milos Kosanovic et du comportement de mes trois défenseurs. Il y a encore des réglages à opérer et c’est bien naturel. Je pense par exemple au pressing sur le porteur du ballon, et surtout sur le 6 adverse. Je ne peux être satisfait quand nous encaissons trois buts mais n’oubliez pas que nous avons également encaissé des buts lorsque nous étions à quatre derrière. Chaque but que nous prendrons ne sera pas uniquement lié à notre nouveau système de jeu."

Enoh: "Besoin de temps"

"L’idée est de faire progresser ce système pour être plus compact car nous avons au moins encaissé un but lors des dix dernières rencontres. Il s’agit d’un travail qui doit s’inscrire dans la durée, nous avons donc encore besoin de temps pour que tout soit parfait. Il y a bien entendu quelques réglages à opérer. Je pense, notamment, au pressing sur le porteur du ballon car si ce n’est pas le cas, il peut trouver l’homme libre entre les lignes ou donner des ballons dans le dos de notre défense. Ce système est relativement nouveau pour beaucoup de joueurs et, par exemple, Orlando Sa doit plus bosser défensivement qu’avant. Cela demande des automatismes. Si tout le monde applique les consignes, je pense que ça se passera bien. Personnellement, mon rôle change un petit peu car avec quatre défenseurs, je devais davantage redescendre pour construire le jeu mais, ici, avec trois hommes dans mon dos, je dois surtout veiller à bien rester devant la défense."

Mladenovic doit être revu

Il n’a pas laissé une grande impression mais il manque surtout de rythme.

Pour sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs, Filip Mladenovic était servi avec un adversaire du calibre de Dortmund. Le gaucher serbe a été immédiatement aligné sur son flanc de prédilection qu’il devait arpenter durant nonante minutes. Même s’il était plein de bonnes intentions, il n’a pas réalisé une grande prestation. Ses passes vers l’avant ont rarement atterri au bon endroit et défensivement, il a souvent été mis en difficultés par les ailiers allemands. "À mes yeux, il a bien été présent lors des quarante-cinq minutes initiales mais un petit peu moins au retour des vestiaires", commentait Aleksandar Jankovic.

Lors de sa présentation à la presse, il avait dit avoir suivi des entraînements intensifs lors de ses six derniers mois à Cologne mais avoir besoin de matches pour retrouver ses meilleures sensations. Il est donc difficile de tirer des enseignements mais pas mal de corrections doivent encore être apportées. "Lors des deux ou trois dernières saisons, il a pratiquement tout joué mais il vient de rester six mois sur le banc. Il manque clairement de rythme et je ne peux donc pas être satisfait de sa condition. Tactiquement, par contre, je l’ai trouvé plutôt bien car il connaît ce système pour l’avoir expérimenté en Allemagne et en équipe nationale", terminait le coach.