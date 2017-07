Ce lundi matin, les Rouches avaient rendez-vous au stade Gerard Houllier pour le tout premier entraînement sur terrain du stage après le match amical de dimanche après-midi contre Lens (victoire 0-2).

Ménagé face aux Lensois, Jean-François Gillet l'a à nouveau été ce matin. Touché à la jambe, le portier, qui devait jouer contre Lens, s'est contenté d'un travail de course en compagnie d'un kiné. Pour le reste, tout le groupe s'est entraîné normalement pour une séance légère et ludique post-match. Le groupe a été scindé en deux avec les titulaires de la veille d'un côté et les remplaçants de l'autre. Tandis que les titulaires du match contre Lens s'adonnaient à des jeux de précision,l es remplaçants ont eu droit à un exercice de démarquage avant une petite opposition sur un demi terrain.

Avant cela, Guillermo Ochoa et Arnaud Bodart ont eu droit à une séance plutôt relevée avec Ricardo Pereira qui ne les ménage pas et dont le français s'améliore de jour en jour. Une fois encore, le groupe liégeois laissait entrevoir un bel état d'esprit, tous unis derrière Ricardo Sa Pinto. En fin de séance, les joueurs ont pris le temps de faire quelques photos et de signer des autographes pour la vingtaine de fans qui avait fait le déplacement.

Cet après-midi, les Rouches auront droit à une activité de team building avec, au programme, une course d'orientation dans la ville du Touquet. Mardi, deux entraînements seront au programme. Mercredi, le Standard affrontera Quevilly au stage Gerard Houllier à 18h30.