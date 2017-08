Standard Adulé il y a encore quelques mois, Ishak Belfodil est aujourd’hui pris à partie par certains fans qui lui reprochent un manque d’engagement depuis son transfert raté en janvier.

Vite devenu le chouchou du public

L’histoire d’amour entre Belfodil et ses fans commençait comme dans un conte de fées pour son premier match face à Genk

Le 11 septembre 2016, Ishak Belfodil foule la pelouse de Sclessin pour la première fois après son transfert. Dès sa première touche de balle un "woaw" surgit des travées. Après une première occasion sérieuse, l’Algérien débloque son compteur à la 11e minute et mène le Standard à la victoire (Orlando Sa doublera la mise en fin de match).

Il n’aura fallu que onze minutes à l’ancien joueur de l’Inter pour mettre le public de Sclessin dans sa poche. Par la suite, Ishak Belfodil va se fondre dans le moule Standard, donnant l’impression qu’il avait parfaitement cerné son nouvel environnement. Belfodil l’avait compris : pour réussir à Sclessin, il faut se défoncer sur le terrain. "Ici, j’ai appris à changer ma manière de jouer", nous confiait-il dans un entretien accordé deux semaines après son arrivée. "Avant, je ne me serais jamais autant battu sur un terrain. J’ai eu la chance et la lucidité, dès mon arrivée, de comprendre l’ADN et l’idée du club. À Sclessin, les dirigeants, le staff et surtout les supporters préfèrent un tacle à une roulette", enchaînait-il.