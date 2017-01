Abonnés E.T.

En clôture de la 23e journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège a accroché un partage in extrémis sur la pelouse d'Eupen jeudi soir au stade du Kehrweg (2-2). Voici les notes des Rouches.

Gillet: 6.Bon retour pour le Liégeois qui n’a rien à se reprocher. Belle sortie devant Sylla après le 0-1 ainsi qu’une parade sur une frappe Jeffren consécutive à l’égalisation. Ne peut rien sur les deux buts.

Goreux: 5. Une bonne première période mais le latéral se fait trop facilement éliminer sur l’égalisation de Jeffren, qui a tout le loisir d’ajuster son centre.

Scholz: 5. Le capitaine, à l’instar de toute la défense, a connu une soirée compliquée. Le Danois a souvent été pris dans son dos par la vitesse des avants eupenois

Laifis: 4. Un premier acte concluant pour le Chypriote qui dévie ensuite le ballon dans son but sur le 1-1 et est pris par la rapidité et la vivacité de Sylla sur le 2-1.

Mladenovic:4.

