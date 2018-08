Standard Si le Standard élimine l’Ajax et atteint les barrages, il touchera pas moins de 5M €

Tout le monde à Sclessin a encore en tête ce but cruel inscrit par Dirk Kuyt à la 118e minute lors de l’ultime tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Liverpool en 2008. Il y a dix ans, les Rouches de l’époque avaient exactement le même statut que les troupes de Michel Preud’homme auront ce mardi soir : celui d’outsider. "Évidemment que l’Ajax est favori. Il suffit de jeter un coup d’œil aux investissements consentis par les dirigeants amstellodamois pour s’en rendre compte. Mais il y a toujours une chance, même lorsque l’on est confronté à plus fort que soi. J’ai lu dans la presse néerlandaise que nous ne serions qu’une formalité pour l’Ajax et que le club a bâti un effectif pour jouer la Ligue des Champions. Je suis d’accord… pour le deuxième point", précise Michel Preud’homme.

(...)