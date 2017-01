L'ex capitaine Francais ne s'est pas présenté à Eindhoven d'où les Rouches doivent décoller pour l'Espagne.

Surprise ce samedi après-midi à l'aéroport de Eindhoven ou les Liégeois doivent embarquer direction l'Espagne pour une semaine de stage. Adrien Trebel, capitaine déchu et déçu, brillait par son absence à l'heure du rendez-vous. Le Francais, son agent et son entourage sont furieux sur le Standard qui a refusé, hier, une offre de Gand. La direction du club, représentée par Olivier Renard, dit regretter l'attitude de son joueur qui a jusqu'e 18h30 (l'avion a pris une heure trente de retard) pour se présenter à Eindhoven sans quoi il s'exposera à une amende. Le dernier Rouche à avoir délibérément séché un stage hivernal, c'était Victor Ramos en janvier 2011, le Brésilien n'a ensuite jamais plus porté la vareuse rouche.

Alors qu'il n'a même pas encore débuté, le stage hivernal du Standard promet d'être... mouvementé !